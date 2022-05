Rechtbank Myanmar verwerpt beroep Suu Kyi tegen corruptiestraf

Een rechtbank in Myanmar heeft woensdag een beroep verworpen van de afgezette regeringsleider Aung San Suu Kyi tegen een gevangenisstraf van vijf jaar voor corruptie die vorige week is uitgesproken

Dat meldt een bron die bekend is met de zaak. De 76-jarige genocidepleegster en Nobelprijswinnaar werd een week geleden veroordeeld voor het aannemen van steekpenningen, bestaande uit 600.000 dollar (ongeveer 564.000 euro) aan contant geld en goudstaven.

Ze had eerder al zes jaar cel gekregen wegens opruiing tegen het leger, het overtreden van coronaregels en de telecommunicatiewet. Ze blijft onder huisarrest op een onbekende locatie in de hoofdstad Naypyidaw terwijl ze andere beschuldigingen aanvecht.

Ze wordt nog verdacht van schending van de wet op officiële geheimen, corruptie en verkiezingsfraude. De politica kan in totaal meer dan honderd jaar gevangenisstraf krijgen als ze op alle punten wordt veroordeeld.



De voormalige regeringsleider werd op 1 februari 2020 samen met toenmalig president Win Myint door militairen vastgezet, nadat het leger een staatsgreep had gepleegd. Sindsdien zijn meerdere aanklachten tegen haar ingediend en is ze al een paar keer veroordeeld.

De militaire staatsgreep van 2020 vond plaats omdat er volgens het leger verkiezingsfraude was gepleegd, waar tot op heden geen bewijs voor is geleverd. De partij van Suu Kyi wist bij de verkiezingen van 2020 nog meer zetels te behalen. Daardoor zag het leger zijn macht verder krimpen. Het waren de tweede vrije democratische verkiezingen in Myanmar na vijftig jaar militaire dictatuur.



Genocide

Nobelprijslaureaat San ligt internationaal al langer onder vuur vanwege mensenrechtenschendingen in Myanmar tegen de Rohingya, een moslimminderheid die door de regering wordt onderdrukt en uitgemoord. Suu Kyi ontkende bij het Internationaal Gerechtshof in 2019 de beschuldigingen dat het leger genocide had gepleegd.

Vrijwel alle 600.000 Rohingya die nog in het land verblijven, hebben geen burgerrechten en kunnen dus niet stemmen. Bijna 1 miljoen Rohingya leven in Bangladesh, van wie driekwart daarheen vluchtte nadat het leger in Myanmar hen vier jaar geleden met een massale moordoperatie verjoeg uit de noordelijke deelstaat Rakhine.

