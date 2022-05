Turkse inflatie stijgt naar 70 procent

De toch al hoge Turkse inflatie is afgelopen maand verder gestegen. Volgens officiële cijfers van het Turkse statistiekbureau was de geldontwaarding op jaarbasis 70 procent in april.

Dat is de hoogste stand in twintig jaar en ook meer dan economen in doorsnee hadden verwacht.

Turkije is voor een groot deel van zijn energie afhankelijk van import en Turkse bedrijven en huishoudens kampen met fors hogere kosten voor gas, wat de inflatie in het land aanjaagt en de koopkracht aantast. Ook eten wordt almaar duurder, mede door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. In maart kwam de Turkse inflatie nog uit op meer dan 61 procent.

Ondanks de hoge inflatie is de rentestand in het land relatief laag. President Recep Tayyip Erdogan vindt, in tegenstelling tot de consensus onder economen, dat een hoge rente zorgt voor hoge prijzen.

Erdogan wil de goedkope lira gebruiken om de industrie van zijn land te helpen, omdat het dan voor andere landen goedkoper wordt om Turkse producten te kopen. Die koersdaling voedt echter ook de inflatie omdat invoer van bijvoorbeeld brandstof juist duurder wordt.

Door de invloed van Erdogan op de centrale bank is de kans klein dat de rente op korte termijn wordt verhoogd. De centrale bank hield de rente vorige maand ongewijzigd op 14 procent.

