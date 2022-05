Algerije verlaagt zijn aardgasexport naar Spanje met 25%

Algerije heeft de gasleveringen aan Spanje afgeknepen en verstuurt een kwart minder dan voorheen

Volgens het Spaanse dagblad (l Economista ontvangt het land dagelijks 70 gigawattuur minder gas via het Medgaz-traject, de onderzeese gaspijpleiding die Algerije met Spanje verbindt, blijkt uit gegevens van Enagás.

Sinds 1 mei is er gemiddeld 234 GWh/dag gas het land binnengekomen, een kwart minder dan het dagelijkse gemiddelde van 312 GWh op 14 maart, de datum waarop de Spaanse president Pedro Sánchez zijn steun uitsprak voor het Marokkaanse autonomieplan voor de Sahara.

Algiers, de belangrijkste aanhanger van de Sahrawi-separatisten van het Polisario-Front, riep in maart zijn ambassadeur in Spanje terug en liet blijken alle overeenkomsten met Spanje te zullen opschorten als Madrid het Sahara-standpunt niet heroverweegt.



Sinds het begin van de diplomatieke rel tussen Algiers en Madrid is de gasexport naar Spanje geleidelijk afgenomen, schrijft El Economista. Industriële bronnen verklaren de verminderde gasleveringen door fluctuaties in de vraag naar gas maar het Spaanse dagblad noemt de kwestie "ongebruikelijk" aangezien de Europese Commissie streeft naar een gasopslagcapaciteit van 80 procent in Europese landen.

Bovendien leidt het tekort aan gas tot hogere prijzen voor stroom.

