Israël plant tweede regionale top met Marokko en VS

Israël is van plan om een ​​tweede regionale top te houden met verschillende Arabische leiders, meldt de Amerikaanse nieuwsdienst Axios.

De bijeenkomst moet plaatsvinden voor het aanstaande bezoek van de Amerikaanse president Joe Biden aan Israël.

De Israëlische regering en het Witte Huis zijn momenteel in gesprek over de top maar omdat het bezoek van Biden aan Israël van korte duur is wordt het moeilijk om tussentijds een bijeenkomst in te lassen. Ook is het onduidelijk of Biden andere landen in de regio zal aandoen.

De bijeenkomst moet deelnemers omvatten van de Negev-top die onlangs werd bijgewoond door de Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita en vertegenwoordigers uit Egypte, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Bahrein en de Verenigde Staten (VS).



De top in maart eindigde met toezeggingen over meer samenwerking op het gebied van veiligheid en economie maar sindsdien zijn de spanningen tussen Israël en Arabische landen opgelopen als gevolg van het Israëlische geweld in bezette Palestijnse gebieden.

De recente bestormingen door Israëlische troepen in de Al-Aqsa-moskee in bezet Oost-Jeruzalem leidden tot brede veroordelingen vanuit Golfstaten en Marokko riep de Israëlische 'ambassadeur' in Rabat, David Govrin, op het matje. Buitenlandminister Bourita omschreef het geweld in Palestina als systematische discriminatie van Palestijnen.

