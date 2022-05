Marokko en Nigeria op zoek naar geld voor prestigieus gaspijpleidingproject, Rusland geïnteresseerd

Nigeria en Marokko intensiveren de zoektocht naar fondsen om het ​​gaspijpleidingproject te financieren.

Dat heeft de Nigeriaanse minister van Olie, Timipre Sylva, gezegd. Het megaproject is bedoeld om Nigeriaans gas naar Noord-Afrika en Europa te brengen.

Het prestigieuze project is een initiatief van koning Mohammed VI en de Nigeriaanse president Muhammadu Buhari. De samenwerkingsovereenkomst werd in mei 2017 ondertekend en is bedoeld om de energie-autonomie van de regio ondersteunen.

Volgens olieminister Sylva is de pijpleiding een verlenging van een gaspijpleiding die sinds 2010 gas van Zuid-Nigeria naar Benin, Ghana en Togo brengt. De verlenging van de gasleidingen wordt momenteel voorbereidt en bestudeert. Marokko en het OPEC-fonds hebben onlangs een overeenkomst gesloten over de financiering van de voorstudies.



"We ontvangen financiering en veel mensen tonen interesse", zei minister Sylva die aangaf dat hij onlangs gesprekken heeft gevoerd met een delegatie uit Rusland. "Ze willen heel graag in dit project investeren" maar er is vooralsnog geen overeenstemming over financiering.

Sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne is er meer belangstelling voor gasreserves van Afrika; de Europese Unie (EU) is hard op zoek naar alternatieven voor gas uit Rusland. De aanleg van de 3.000 kilometer lange gaspijpleiding door West-Afrika kan aanzienlijk helpen maar niet als Rusland de EU de pas afsnijdt.



Nigeria, lid van de OPEC, heeft enorme gasreserves, de eerste in Afrika en de zevende in de wereld. Het vervoeren van Nigeriaans gas naar Noord-Afrika heeft lange tijd veel belangstelling aangewakkerd. Algerije voerde in 2002 gesprekken over een soortgelijk pijpleidingproject die door de Sahel-regio moest lopen.

Het Trans-Sahara-traject van Algerije wordt echter als minder realistisch gezien, ondanks poging van Algiers om het decennia-oude idee te reanimeren.

