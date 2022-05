Marokko ratificeert Haags verdrag over inning buitenlandse alimentatie

Marokko bereidt zich voor op de ratificatie van een internationaal verdrag dat de inning van alimentatiebetalingen vergemakkelijkt.

Het verdrag van Den Haag van november 2007 vergemakkelijkt de grensoverschrijdende inning van levensonderhoud tussen deelnemende landen.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft tijdens de vorige ministerraad een wetsvoorstel ingediend gericht op de bekrachtiging van het internationale verdrag dat het mogelijk moet maken om het innen van alimentatie te verplichten in het geval dat één van de twee ouders, de schuldenaar of schuldeiser, in het buitenland is.

Marokko wordt daarmee het eerste land in Afrika en het Midden-Oosten dat dit verdrag ratificeert. "Een belangrijke stap voorwaarts voor het familierecht, wat betreft het innen van alimentatiebedragen", zegt Meriem Berrada, familierechtadvocaat in Casablanca.



Het Haags Verdrag is bedoeld om de internationale inning van alimentatie voor kinderen en andere gezinsleden te vergemakkelijken en de levensomstandigheden van kinderen over de hele wereld te verbeteren.

De multilaterale samenwerking resulteert in betere informatievoorziening en efficiëntere toegang tot grensoverschrijdende alimentatieprocedures.

