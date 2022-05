Helft Spanjaarden niet blij met 'nieuwe fase' Marokko en Spanje

Bijna de helft van de Spanjaarden is het niet eens met de afspraken tussen hun regeringsleider Pedro Sanchez en de Marokkaanse koning Mohammed VI.

Bijna de helft (48 procent) van de ondervraagden denkt dat de "nieuwe fase" in de betrekkingen tussen de twee landen "schadelijk" zal zijn voor de belangen van hun land, blijkt uit een opiniepeiling van de Spaanse media.

Zo'n 27 procent van de ondervraagden heeft een neutrale houding en slechts een kwart ziet de herstelde betrekkingen als positief. Voorstanders zijn vooral te vinden onder linkse kiezers; 38,3 procent van aanhangers van Unidas-Podemos en 38,9 procent van de PSOE-achterban.

Tegenstanders stemmen vooral rechtse partijen zoals VOX, de Volkspartij en Ciudadanos waar respectievelijk 76%, 64,3% en 41,6% het niet eens is met de verzoening tussen Rabat en Madrid.



Sánchez verklaarde in maart het autonoom plan van Marokko over de Sahara te steunen. Tijdens zijn ontmoeting met de Marokkaanse koning ruim een maand later bekrachtigde hij dat standpunt. De draai van de Spaanse premier leverde hem in eigen land kritiek op maar leidde tot de beëindiging van het diplomatieke gesteggel met Rabat.

De twee landen hebben zich voorgenomen de betrekkingen te herstellen en hebben een voorlopige routekaart bedacht waarin 16 punten staan opgesomd die de toekomst van de onderlinge betrekkingen invulling moet geven.

