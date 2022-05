Marokko verlengt betaald vaderschapsverlof van 3 naar 15 dagen

De Marokkaanse regering heeft een arbeidswet goedgekeurd die het betaald vaderschapsverlof verhoogt van drie naar vijftien dagen.

De verlengning is onderdeel van het sociaal akkoord dat vorige week werd gesloten met werkgeversvereniging CGEM en de grootste vakbonden in het land.

Volgens minister-afgevaardigde Ghita Mezzour (Digitale transitie) is het sociaal akkoord "een keerpunt voor de arbeidsrechten" in de geschiedenis van Marokko. "Het verhogen van het vaderschapsverlof naar een betaald verlof van 15 dagen is een maatregel die tot doel heeft nieuwe moeders te ondersteunen", zei Mezzour.

De maatregel is volgens Mezzour in overeenstemming met de grondwet die bepaalt dat de opvoeding van kinderen een "gemeenschappelijke en gedeelde verantwoordelijkheid" is.



Het sociaal pact omvat ook een geleidelijke verhoging van het minimumloon met 10 procent en een verhoging van de gezinsbijslagen voor kinderen met 100 DH voor het 4e, 5e, 6e kind.

Volgens regeringsleider Aziz Akhannouch is de arbeidersklasse één van de prioriteiten van zijn regering en verankert het sociaal akkoord een belangrijke reeks verbintenissen die de regering ten gunste van de arbeidersklasse is aangegaan. "We zullen vergaderingen blijven houden als onderdeel van de agenda van het land over maatregelen die de levensomstandigheden van deze cruciale sociale klasse kunnen verbeteren.", aldus de premier van Marokko.

