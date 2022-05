Marokko en Spanje starten voorbereidingen Marhaba 2022

Marokko en Spanje zijn begonnen met de voorbereidingen voor de jaarlijks terugkerende zomervakantiecampagne Marhaba.

De campagne is bedoeld om Marokkaanse diaspora (MRE) te verwelkomen tijdens hun reis en verblijf in Marokko in het zomerseizoen.

Iedere zomer maken zo'n drie miljoen Marokkanen de overtocht vanuit Spanje naar het Noord-Afrikaanse land. De afgelopen twee jaar was dat onmogelijk vanwege de coronapandemie en later vanwege een diplomatiek geschil tussen Rabat en Madrid.

De haven van Algeciras, die het meest wordt gebruikt door MRE's om de zeestraat tussen Europa en Afrika over te steken, is begonnen met de voorbereidingen om dagelijks ruim tienduizenden passagiers te verwelkomen.



De hervatting van de veerdiensten tussen de twee landen werd eerder deze maand aangekondigd tijdens het bezoek van de Spaanse premier Pedro Sanchez aan Marokko. De twee landen hebben hun ruzie bijgelegd en hebben zich voorgenomen de betrekkingen te herstellen.

De veerdiensten werden geleidelijk hervat en de eerste ferry uit Spanje kwam half april aan in Marokko. Sindsdien is er veel vraag naar de boottickets en dat is terug te zien in de prijzen die gemiddeld tussen de 15 en 52 procent zijn gestegen.



De jarenlange opschorting van het maritiem passagiersverkeer tussen Spanje en Marokko heeft de havenbedrijven in Algeciras veel geld gekost. De rederijen liepen inkomsten mis van zo'n tien miljoen reizigers en twee miljoen voertuigen.

In de eerste tien dagen sinds de hervatting van het zeeverkeer hebben 26.698 passagiers en 3.927 voertuigen de oversteek vanuit Algeciras naar Tanger gemaakt en 18.380 reizigers en 1.754 voertuigen in omgekeerde richting; goed voor € 30 miljoen.

© MAROKKO.NL 2022