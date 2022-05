Rechtbank Rabat weigert vrouw te dwingen tot seks met echtgenoot

De familierechtbank van Rabat heeft het verzoek van een man om zijn vrouw te dwingen seks met hem te hebben, afgewezen.

De rechtbank oordeelde dat het doel van geslachtsgemeenschap binnen het huwelijk niet enkel bedoeld is om "instinctieve en opwellende verlangens" te bevredigen. De uitspraak van de rechtbank is ongekend in Marokko, de wet stelt verkrachting binnen het huwelijk niet strafbaar.

Samira Muheya, voorzitter van de vrouwenrechtenvereniging, verwelkomt het besluit van de rechtbank en zei in een verklaring aan Hespress dat de uitspraak "gendergelijkheid markeert" en oproept tot wijziging van artikelen in het Familierecht (moudawana) waarin sprake is van discriminatie tussen de seksen.

Volgens Muheya koppelt de rechtspraak de morele rechten van vrouwen aan materiële rechten en verwerpt het pogingen om de principes van echtelijke gehoorzaamheid te bestendigen, "de Marokkaanse vrouw klimt naar ongekende hoogtes.".



De beslissing van de rechtbank verankert het principe van instemming in de huwelijksrelatie en baseert deze op "liefde en respect in plaats van dwang", merkt ze op.

De vrouwenrechtenactiviste roept tevens op tot meer vrouwelijke rechters in Marokkaanse rechtbanken.

