Marokko heropent gokhallen en casino's

Sinds woensdagavond mogen casino's in Marokko hun deuren weer openen.

Marokko telt in totaal zeven casino's, waarvan 3 in Agadir, 2 in Marrakech, 1 in Mazagan en 1 in Tanger.

De gokhallen waren sinds maart 2020 gesloten vanwege de uitbraak van het coronavirus. De sluiting van de gokgelegenheden was één van de laatste coronamaatregelen die nog niet waren ingetrokken.

De meeste casino's in Marokko maken deel uit van luxe resorts en worden veel bezocht door internationale toeristen, maar de gokindustrie heeft ook een lokaal publiek; geschat wordt dat zo'n 10 procent van de Marokkanen aan een vorm van gokken doet.



De gokhallen in Marokko dragen niet direct bij aan inkomsten van de staats-, of gemeentekas. Maar daar komt langzamerhand verandering in. De nieuwe gemeenteraad in Tanger besloot eerder dit jaar om achterstallige belastingen op te halen bij gokgelegenheden en verkopers van alcoholische drank.

De voormalige gemeenteraad (PJD) besloot uit religieuze overwegingen om de gemeentekas niet te spekken met inkomsten die in strijd zijn met islamitische voorschriften maar door de politieke machtsverschuiving in de Noord-Marokkaanse havenstad wil de nieuwe burgemeester, Mounir Laymouri (PAM), het begrotingskort aanvullen door alsnog geld op te halen bij de omstreden bedrijven.

