MRE-overdrachten: eerste kwartaal meer dan 23 miljard DH overgemaakt naar Marokko

In de eerste drie maanden van dit jaar heeft de Marokkaanse diaspora (MRE) meer dan 23 miljard DH (€ 2,17 miljard) overgemaakt naar Marokko.

Dat meldt het Marokkaanse deviezenkantoor donderdag in een persbericht.

Het overgemaakt bedrag is 1,76 miljard DH (+8,3 procent) hoger dan in het eerste kwartaal van verleden jaar en zelfs 6,9 miljard DH hoger dan in 2018.

De overboekingen liepen in de eerste twee maanden van het jaar terug maar herstelden zich in maart toen deze opliepen naar een totaal die 26,5 procent hoger ligt dan in dezelfde maand vorig jaar.



De stijging in het aantal overboekingen wordt toegeschreven aan de toegenomen solidariteit van MRE's met vrienden en familieleden in Marokko ten tijde van de hoogopgelopen inflatie in aanloop naar de vastenmaand ramadan. Ook valt de periode samen met de heropening van de grenzen en de hervatting van commerciële vluchten naar Marokko.

Het persbericht meldt ook dat het handelstekort is opgelopen tot 65,6 miljard DH (42,9 procent van het BBP).

