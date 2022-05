Ouarzazate: gezin van drie Franse toeristen komt om bij verkeersongeval

Een gezin van drie Franse toeristen is woensdag omgekomen bij een verkeersongeval nabij Taznakht in regio Ouarzazate.

Het jonge gezin van drie reed op de regionale weg tussen Agdz en Taznakht (provincie Zagora).

Het voertuig vloog in brand nadat het kantelde en in een ravijn belandde, vermoedelijk verloor de bestuurder de macht over het stuur.

De lichamen van de slachtoffers zijn voor onderzoek overgebracht naar het mortuarium van ziekenhuiscentrum van Sidi Hssain Bennaceur in Ouarzazate.

De Koninklijke Gendarmerie heeft een onderzoek geopend naar de toedracht van het ongeval.

