Inezgane: politieagent doodgestoken bij opbreken vechtpartij

Een politieagent is dinsdagochtend in Inezgane om het leven gekomen nadat hij probeerde een groep vechtende mannen uit elkaar te halen.

De 26-jarige Mamoun Fakir probeerde een vechtpartij op te breken maar werd zelf doodgestoken.

De onlangs afgestudeerde politieagent was werkzaam in Marrakech. Hij was naar Inezgane gereisd om Eid Al-Fitr met zijn familie te vieren. Toen hij 's avonds laat in zijn geboortestad over straat liep zag hij een grote vechtpartij.

Een jongeman zwaaide met een kapmes en viel een groep andere mannen aan. De agent probeerde de vechtpartij op te breken maar werd in zijn nek gestoken.



De zwaargewonde agent werd overgebracht naar het militair ziekenhuis in Agadir waar hij aan zijn verwondingen overleed.

De politie in Inezgane heeft woensdag de verdachte opgepakt, meldt de nationale veiligheidsdienst DGSN donderdag in een verklaring.

