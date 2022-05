Peiling: twee derde Nederlanders nog altijd positief over Fortuyn

Twee derde van de Nederlanders is, twintig jaar na zijn moord, positief over Pim Fortuyn en zijn ideeën.

Een nog groter deel van de Nederlanders (72 procent) is het erover eens dat Fortuyn belangrijk is geweest voor ons land. Dat concludeert EenVandaag vrijdag na onderzoek onder bijna 30.000 leden van het Opiniepanel.

Hoewel de sympathisanten van Fortuyn vandaag de dag volgens EenVandaag vooral aan de rechterkant van het politieke spectrum zitten, zijn ook kiezers van onder meer D66 (43 procent), de SP (50 procent) en de Partij voor de Dieren (44 procent) positief over de ideeën van de politicus die op 6 mei 2002 op het Mediapark in Hilversum werd doodgeschoten.

Een van de ondervraagden zegt dat Fortuyn "problemen uit een krampachtige taboesfeer trok", een ander noemt "de politieke opschudding die hij veroorzaakte broodnodig". Wel zegt bijna de helft (45 procent) van de ondervraagden dat Fortuyn tweedeling in de maatschappij aanwakkerde.



EenVandaag heeft de standpunten van Fortuyn van weleer voorgelegd aan het Opiniepanel. Slechts 4 procent van de ondervraagden noemt zijn ideeën nu nog "extreemrechts", 71 procent van de mensen vindt de ideeën van de overleden politicus passen bij het midden of rechts van het politieke spectrum.

De opvattingen die Fortuyn had over het Nederlandse immigratiebeleid kunnen tegenwoordig op steun van een meerderheid rekenen. Bijna driekwart (73 procent) van de ondervraagden is het bijvoorbeeld eens met Fortuyns standpunt dat vluchtelingen beter opgevangen kunnen worden in eigen regio.



Zo'n 60 procent van de ondervraagden is het volgens EenVandaag eens met het omstreden idee van Fortuyn dat de normen en waarden van de islam niet passen in de Nederlandse samenleving.

Er wordt vrijdag op verschillende plekken in het land stilgestaan bij de moord op Fortuyn met onder meer een herdenkingstocht, een symposium en verschillende toespraken van (oud-)politici.

© ANP 2022