Israëlische rechtbank stemt in met uitzetting 1.300 Palestijnen uit Masafer Yatta

Israël gaat zo'n 1.300 Palestijnen op de bezette Westelijke Jordaanoever uit hun woning zetten om plaats te maken voor het Israëlische bezettingsleger.

Mensenrechtenorganisaties veroordelen het besluit van het Israëlisch hooggerechtshof dat Israël de mogelijkheid geeft Palestijnen te verdrijven.

Volgens het Israëlische hooggerechtshof woonden de Palestijnen er nog niet in de jaren 80, toen het gebied door Israël werd aangewezen als militaire zone. Dit soort gebieden worden door de bezetters gebruikt voor militaire oefeningen en daarom is de aanwezigheid van burgers niet toegestaan.

De Israëlische mensenrechtenorganisatie B'tselem roept de internationale gemeenschap op om de verdrijving van de bewoners te voorkomen. "De rechters hebben opnieuw bewezen dat de bevolking in bezet gebied geen gerechtigheid kan verwachten van de rechtbank van de bezetter", schrijft de organisatie in een verklaring.



Militaire zone

De dorpen in Masafer Yatta werden in 1981 door Israël bestempeld tot militair oefenterrein. Volgens Israël kunnen de Palestijnse dorpelingen niet bewijzen dat ze toen permanente bewoners waren van het gebied, en dus hebben ze geen recht op het land. Op basis van die redenering kunnen ze nu worden uitgezet. Het oordeel wordt gezien als de meest ingrijpende beslissing over uitzettingen sinds 1967.

"Dit is een gevaarlijke stap die moet worden teruggedraaid. Als het wordt doorgezet, zou het een schending van het internationaal recht zijn, dat Israël als bezettingsmacht verbiedt om de lokale bevolking uit zijn bestaande gemeenschap te verdrijven", aldus B'tselem.



Internationaal recht

Volgens het internationaal recht is het illegaal om in een oorlog bezet land te onteigenen voor doeleinden die niet ten goede komen aan de mensen die daar wonen of om de lokale bevolking onder dwang te verplaatsen. Het hooggerechtshof in Israël spreekt dit echter tegen en stelt dat wanneer het internationaal recht in strijd is met het Israëlische recht, het laatste voorgaat.

"Het is een onrechtvaardig besluit", zegt Nidal Younes, hoofd van de dorpsraad. "We hebben hier 22 jaar in de rechtbank voor gevochten en dat is nu allemaal tenietgedaan. De rechter heeft niet eens naar onze bewijsstukken gekeken." Younes verwijst onder andere naar migratiedocumenten van grootouders en luchtfoto's om te laten zien dat de Palestijnse dorpen al lange tijd op die plek bestaan.



Jodenstreken

Volgens het hooggerechtshof hebben de Palestijnen een "compromis" afgeslagen, waarin wordt geregeld dat ze op bepaalde momenten Masafer Yatta in mogen gaan. De bezetters stelden voor dat de Palestijnen in weekenden, op Israëlische feestdagen en gedurende twee niet-opeenvolgende maanden per jaar het gebied in mogen om landbouw te bedrijven. Onvoldoende om de kost te verdienen.

Volgens Younes zijn veel dorpsbewoners bang voor wat er nu gaat gebeuren. "Iedereen in de dorpen vreest dat het Israëlische leger hier straks met bulldozers staat. Ze kunnen onze huizen slopen en alles van ons afpakken. We voelen ons allemaal bedreigd. Maar wat kunnen we doen?".

© NOS/ANP/Anadolu 2022