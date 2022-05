Bij een verkeersongeval in Tanger zijn vrijdag twee personen om het leven gekomen.

Het ongeval vond vrijdagochtend plaats in de ondergrondse tunnel in Bni Makada. Twee inzittende kwamen om het leven.

Vermoedelijk raakte de bestuurder de macht over het stuur kwijt. De auto knalde op een elektriciteitspaal, sloeg over de kop en vloog midden in de tunnel in brand.

De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval.

