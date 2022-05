Weer 2 Marokkaanse scholieren vermist tijdens atletiektoernooi in Slowakije

Nog eens twee leden van de Marokkaanse schoolsportdelegatie worden vermist. Het tweetal heeft hoogstwaarschijnlijk het team verlaten om in Europa te kunnen blijven.

De twee minderjarigen verlieten de Marokkaanse delegatie slechts een paar uur voordat het team in het vliegtuig zou stappen om terug te keren naar Marokko.

De weggelopen jongeren zouden de last-minute voorbereidingen van de delegatie hebben aangegrepen om onopgemerkt het hotel verlaten. De delegatie merkte pas later dat het twee personen mistte.

Het aantal Marokkaanse minderjarigen dat het Wereldkampioenschap Veldlopen 2022 in Slowakije ontvluchtte is opgelopen tot acht. Eind april verlieten zes leden van de delegatie het team in Slowakije.



Aanvankelijk dacht men dat het om vijf vermisten zou gaan. De zes scholieren, van wie er één een vrouw is, verlieten het hotel waar de Marokkaanse delegatie verbleef.

Marokkaanse sportfederaties zien steeds meer atleten in het wild verdwijnen wanneer ze naar het buitenland afreizen. Het fenomeen zorgt voor een slecht imago voor Marokko en is een doorn in het oog van de sportfederaties.

© MAROKKO.NL 2022