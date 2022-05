Fosfaatexport Marokko bijna verdubbeld in Q1

De waarde van de Marokkaanse fosfaatexport is eind maart opgelopen tot 24,54 miljard DH (€ 2,3 miljard).

Dat is bijna twee keer zoveel als de exportwaarde van 13,43 miljard DH (€ 1,27 miljard) in het eerste kwartaal (Q1) een jaar eerder, meldt het deviezenkantoor.

De toegenomen exportwaarde komt vooral door de enorme prijsstijging voor natuurlijke en chemische meststoffen (3.116 DH/T naar 7.319 DH/T). De uitgevoerde hoeveelheden lieten daarentegen een daling optekenen van 17,8 procent.

Door prijsstijgingen in de voedingsindustrie (+36,2 procent) steeg de export in de landbouw- en agrovoedingssector met 14,9 procent tot 24,37 miljard DH (€ 2,3 miljard), vergeleken met Q1 van 2021. De export van textiel en lederwaren steeg in het eerste kwartaal van dit jaar met 32,3 procent.

