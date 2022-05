'Sterke toename' van nieuwste Omicronvarianten in Amsterdam

De nieuwste Omicronvarianten van het coronavirus lijken in Amsterdam voor 7 procent van de besmettingen te zorgen.

In een steekproef bevatten 13 van de 181 geanalyseerde testen de zogenoemde BA.4 en BA.5-variant, melden het Amsterdam UMC en de GGD Amsterdam.

Dat is in absolute zin nog weinig, maar wel een "sterke toename", zegt hoogleraar infectieziekten Chantal Bleeker-Rovers van het Radboudumc op Twitter. Een week geleden bevatte één test in de steekproef de BA.4 of BA.5-variant.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakte daarvoor al bekend dat de nieuwe variant was opgedoken in Nederland. Destijds leek de variant nog niet verder verspreid in Nederland. De overige geanalyseerde testen in de steekproeven duidden de BA.2-variant aan, de Omicronvariant die momenteel dominant is in Nederland.



Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) lijkt de variant niet ziekmakender of besmettelijker dan de huidige Omicronvariant. De BA.4 en BA.5-varianten zijn eerder door de WHO vastgesteld in Duitsland, Denemarken en het zuiden van Afrika.

Door de veranderingen in het erfelijk materiaal van de varianten is het mogelijk dat BA.4 en BA.5 makkelijker door het immuunsysteem breken, ondanks dat iemand mogelijk gevaccineerd is of eerder al besmet is met het coronavirus. Het RIVM doet hier nog onderzoek naar.



De cijfers verschenen op het Twitteraccount van het samenwerkingsverband ARGOS, wat staat voor Amsterdam Regional Genomic epidemiology and Outbreak Surveillance. Het gaat om positieve uitslagen van coronatesten die bij de GGD Amsterdam zijn gedaan. Die GGD-regio beslaat Amsterdam, Amstelveen, Uithoorn, Aalsmeer, Diemen en Ouder-Amstel.

Door het aangepaste testadvies doen momenteel alleen zorgmedewerkers, kwetsbare mensen of mensen die een herstelbewijs nodig hebben een test bij de GGD. Die laatste groep zijn vaak mensen die ongevaccineerd of ongeboosterd zijn. De steekproef zegt daarom niet alles over de verspreiding van de BA.4 en BA.5-variant in Amsterdam. Bij eerdere varianten liep Amsterdam vaak voor op de rest van het land, en was de steekproef een indicator voor het verloop van de variant.

