President Macron opnieuw beëdigd, hij belooft sterker Frankrijk

De Franse president Emmanuel Macron is zaterdag officieel beëdigd voor zijn tweede termijn. Hij beloofde de komende jaren "een sterker Frankrijk" op te bouwen.

Bij de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen bijna twee weken geleden rekende hij af met zijn rechtse uitdager Marine Le Pen, al was de steun die hij kreeg van de kiezers een stuk kleiner dan vijf jaar geleden.

De ceremonie werd bijgewoond door een paar honderd genodigden, onder wie zijn vrouw Brigitte en de enige twee nog levende oud-presidenten van Frankrijk, François Hollande en Nicolas Sarkozy. Beide ex-presidenten dienden slechts één termijn.

Macron is de eerste Franse president in twintig jaar tijd die is herkozen en hoewel hij nu al is beëdigd, begint zijn tweede termijn officieel pas op 13 mei. Op die dag verloopt zijn eerste ambtsperiode van vijf jaar.



Macron werd bijna twee weken geleden herkozen tijdens de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen. Hij versloeg de uiterst rechtse Marine Le Pen, van wie hij ook in 2017 de verkiezingen won. Hij kreeg wel minder steun van kiezers dan vijf jaar geleden.

Renaissance

Macron heeft deze week de naam van zijn partij veranderd van La République en Marche (LREM) naar Renaissance, om een bredere groep in de samenleving aan te spreken. Nadat de uitslag van de twee verkiezingsrondes bekend werd gemaakt, braken protesten uit in verschillende Franse steden. De demonstranten vonden dat er gekozen moest worden tussen twee kwaden.



In juni volgen parlementsverkiezingen en tijdens die verkiezingen vormt Renaissance één lijst met de centrumpartij Mouvement démocrate en de nieuwe partij Horizons. Die stap lijkt een antwoord op de aankondiging van linkse en groene partijen om gezamenlijk deel te nemen aan de parlementsverkiezingen en een blok te vormen tegen Macron.

Maandag legt Macron zijn eerste staatsbezoek af als herkozen staatshoofd. Hij reist naar Duitsland om gesprekken te voeren met bondskanselier Olaf Scholz over defensie- en energiebeleid.

© ANP 2022