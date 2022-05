Israël arresteert verdachten van aanslag nabij Tel Aviv

Israëlische bezettingstroepen hebben twee Palestijnen gearresteerd voor de aanslag van donderdag in de stad Elad.

Bij die aanslag kwamen drie mensen om het leven en raakten meerdere mensen zwaargewond. De twee werden opgepakt in Elad.

Direct na de aanslag werd een grootschalige zoektocht opgezet naar de daders in de omgeving van Elad en Tel Aviv. Zij zouden de slachtoffers met een vuurwapen en een bijl hebben aangevallen. In Elad, zo'n 15 kilometer ten noorden van Tel Aviv, wonen veel orthodoxe joden.

Nakba

Het incident vond plaats op de dag dat Israël de "onafhankelijkheid" viert. Door de Palestijnen op 15 mei herdacht als de Nakba, de catastrofe waarbij 750.000 Palestijnen met geweld uit het historische Palestina werden verdreven.



De afgelopen weken is het Israëlisch geweld in Palestijnse gebieden toegenomen. Dit jaar viel de vastenmaand ramadan samen met zowel Pasen als het joodse Pesach-feest, waardoor veel islamitische en joodse gelovigen tegelijkertijd naar de heilige plekken kwamen.

Kolonisten die onder politiebescherming meermaals het Al-Aqsa-complex bestormden leidden in afgelopen weken tot confrontaties met Palestijnen in de moskee, waarbij velen gewond raakten door Israëlische kogels en traangaspatronen. Honderden anderen werden opgepakt en afgevoerd.



Spanningen liepen verder op doordat joodse nationalisten, geleid door extremistische wetgever Itamar Ben Gvir, probeerden te marcheren naar de Damascuspoort, een van de hoofdingangen van de oude stad die door Palestijnen wordt gebruikt. De groep nationalisten scandeerde "dood aan Arabieren".



Uithuisplaatsingen

Ook is er veel protest tegen de geplaand verdrijving van 1.300 Palestijnen uit hun woning in Masafer Yatta om plaats te maken voor het Israëlische leger. De dorpen werden in 1981 door Israël bestempeld tot militair oefenterrein. Volgens het Israëlische hooggerechtshof kunnen de Palestijnse dorpelingen niet bewijzen dat ze toen permanente bewoners waren van het gebied, en dus hebben ze geen recht op het land.

Het oordeel wordt gezien als de meest ingrijpende beslissing over uitzettingen sinds 1967. Volgens het internationaal recht is het illegaal om in een oorlog bezet land te onteigenen voor doeleinden die niet ten goede komen aan de mensen die daar wonen of om de lokale bevolking onder dwang te verplaatsen.

Het hooggerechtshof in Israël spreekt dit echter tegen en stelt dat wanneer het internationaal recht in strijd is met het Israëlische recht, het laatste voorgaat.

© ANP/Marokko.nl 2022