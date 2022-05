VN: recordaantal van 12,3 miljoen Syrische kinderen in nood

Een recordaantal van ruim 12,3 miljoen Syrische kinderen heeft humanitaire hulp nodig, waarschuwen de Verenigde Naties.

"De crisis in Syrië is nog lang niet voorbij", benadrukt de VN-kinderorganisatie UNICEF over de gevolgen van de verwoestende oorlog die in 2011 uitbrak tussen het regime en tegenstanders.

Het gaat om meer dan 6,5 miljoen kinderen in Syrië en bijna 5,8 miljoen Syrische kinderen in de buurlanden. Ze leven in angst, onzekerheid en nood. Talrijke families hebben moeite de eindjes aan elkaar te knopen.

De prijzen van basisgoederen, waaronder voedsel, rijzen de pan uit, onder meer door de crisis in Oekraïne, zegt UNICEF.



De organisatie constateert daarnaast een daling bij de internationale financiële hulp voor humanitaire operaties. Dit jaar kwam minder dan de helft van de noodzakelijke fondsen binnen.

Sinds 2011 werden al 13.000 kinderen gedood of gewond in het Syrische conflict.

