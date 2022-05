Said R. niet klaar voor berechting

Saïd R. , een van de hoofdverdachten in het liquidatieproces Marengo, is niet klaar voor de inhoudelijke behandeling van zijn zaak.

Dat heeft hij maandag samen met zijn advocaten aangegeven bij de start van die behandeling in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp.

De rechtbank besloot er ondanks de bezwaren toch een begin mee te maken. R. (49) werd in februari 2020 opgepakt in Colombia, nadat hij jarenlang internationaal werd gezocht. Pas in december vorig jaar werd hij aan Nederland uitgeleverd.

Het inhoudelijke deel van het proces Marengo, waarin Ridouan Taghi de hoofdverdachte is, was toen al bijna een jaar bezig. Volgens het Openbaar Ministerie is R. de rechterhand van Taghi. Het OM verdenkt hem onder meer van betrokkenheid bij meerdere moorden. Twee broers van R. zijn eveneens verdachte in proces.



"Kan ik iets zeggen als ik mijn dossier niet heb gelezen?" antwoordde R. (49) op de vraag van de rechtbank of hij van plan was vragen te beantwoorden. "Je moet eerst even lezen wat er is. En dat is niet gelukt." De rechtbank zei dat zij hem geen vragen zal stellen en slechts stukken voor zal houden, zodat hij in elk geval weet welke delen van het dossier zij van belang acht. Volgens de rechtbank is dat "nuttig" voor hem. De rechtbank schrapte een voor dinsdag en vrijdag gepland verhoor van kroongetuige Nabil B.

Vraag om uitstel

Advocaat Robert van ‘t Land vroeg de rechtbank tevergeefs de behandeling van de zaak tegen R. uit te stellen. "Een inhoudelijke behandeling nu kan niet. Het is te vroeg. We hebben eerder aangegeven negen maanden nodig te hebben. Die planning is onveranderd gebleven." Van 't Land en zijn collega Mark Dunsbergen zijn pas sinds eind vorig jaar in de zaak betrokken.



Het dossier tegen R. bestaat uit tienduizenden pagina's en honderdduizenden leesbaar gemaakte, geheime berichten tussen verdachten onderling. De voorbereiding van het proces is volgens de raadslieden extra ingewikkeld door de strenge regels in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught, waar R. na zijn aankomst in Nederland in voorarrest is gezet.

Het proces als geheel nadert een voorlopige climax. Vanaf 8 juni zal het Openbaar Ministerie in een slotbetoog van in totaal negen dagen het bewijs uiteenzetten. Dat verhaal zal uitmonden in de strafeisen tegen de verdachten. Het bewijs bestaat overwegend uit een gigantische hoeveelheid communicatie tussen de verdachten onderling. Daarnaast spelen de verklaringen van kroongetuige Nabil B. een cruciale rol.

