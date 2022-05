Spanje bezorgd over toename Syrische en Afghaanse vluchtelingen sinds geschil met Algerije

Spaanse autoriteiten maken zich zorgen over de toename in het aantal Syrische, Afghaanse en Bengalese vluchtelingen die vanuit Algerije aankomen in Almeria en Murcia.

Het aantal migranten met deze drie nationaliteiten is de afgelopen weken opgelopen naar 1.000, een aanzienlijke hoeveelheid vergeleken met het totaal van 4.000 Algerijnen die in heel 2021 aankwamen in de Spaanse regio.

De politie in Almeria en Murcia plaatst het begin van de toegenomen migratiestromen "tussen eind maart en begin april"; kort nadat de Spaanse regering bekend maakte een nieuwe relatie met Rabat te willen opbouwen.

De Spaanse regeringsleider Pedro Sanchez zette in maart een grote stap richting een oplossing van het conflict in de Marokkaanse Sahara door een autonoom plan van Rabat over de woestijn te steunen. Een opmerkelijke draai omdat Spanje zich daarvoor altijd heeft verzet tegen Marokkaanse zeggenschap over de Sahara, een voormalige Spaanse kolonie.



De nieuwe positie van Madrid betekende het einde van de diplomatieke crisis met Rabat maar veroorzaakte politieke onrust met Algiers, de belangrijkste aanhanger van de Sahrawi-separatisten van het Polisario-Front. Algerije riep eind vorige maand zijn ambassadeur in Spanje terug en liet blijken alle overeenkomsten met Spanje te zullen opschorten als Madrid het Sahara-standpunt niet heroverweegt.

Geconfronteerd met de opmerkelijke toename in het aantal vluchtelingen spreken Spaanse politiebronnen van een "stille migratiedruk uitgeoefend door Algerije". Ze vrezen dat het aantal vluchtelingen in de komende weken flink zal oplopen.

