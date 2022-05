Marokko biedt hulp aan Burkina Faso: acht mijnwerkers zitten ondergronds vast

In het West-Afrikaanse land Burkina Faso zitten acht mijnwerkers al 22 dagen vast in een zinkmijn 500 meter onder de grond.

Marokko heeft aangeboden te helpen bij zoekacties, zo maakte de rijksvoorlichtingsdienst van het land (GIS) zondagochtend bekend.

De overlevingskansen van de mannen slinken met de dag. Er is "reden voor hoop" maar de regering durft geen garanties te geven om ze levend terug te vinden. "We hopen op goed nieuws de komende uren of dagen", aldus een regeringswoordvoerder.

Sinds 16 april zitten acht mijnwerkers (zes Burkinezen, een Zambiaan en een Tanzaniaan) in een ondergrondse galerij van de Perkoa-zinkmijn, ongeveer 100 km ten westen van Ouagadougou. Ze worden vermist na een "overstroming" veroorzaakt door stortregens, aldus het Canadese mijnbouwbedrijf Trevali Mining die de mijn exploiteert.



Woensdag werd in Ouagadougou een crisiseenheid opgericht. "De hoop die we hebben is dat is bevestigd dat de ventilatiemeter van de vluchtkamer nog steeds werkt", zei regeringswoordvoerder Lionel Bilgo. Met behulp van een pompmachine wordt 60 liter water per seconde weggepompt om het waterpeil laag te houden maar door regelmatige storingen met de apparatuur is het nog niet mogelijk geweest de "vluchtkamer" te bereiken.

De Europese Unie en Marokko hebben Burkina Faso aangeboden om steun te verlenen. De Burkinese regering heeft een lijst met benodigdheden opgesteld, met name op het gebied van technische uitrusting en personeel.



Het voorval doet denken aan het recente incident van 'kleine Rayan' in Marokko. De hele wereld keek mee toen reddingswerkers dagenlang werkten om het vijfjarige kind te bevrijden uit in een 32-meter diepe waterput.

Reddingswerkers slaagden er in het kind na vijf dagen te bevrijden maar het kind overleefde het niet.



