Beruchte kindermoordenaar en pedofiel 'Slager van Taroudant' overleden in cel

Abdelali El-Hadi (60), beter bekend als de 'Slager van Taroudant', is vorige week overleden in de gevangenis waar hij de laatste 17 jaar van zijn leven doorbracht.

Hij werd in 2004 gearresteerd en zat sinds die tijd in eenzame opsluiting waar hij geen contact had met andere gevangenen of familieleden.

El-Hadi is één van Marokko's meest beruchte verkrachter en seriemoordenaar. De 'Slager van Taroudant' had het voornamelijk gemunt op minderjarigen en heeft voor zover bekend negen kinderen verkracht en vermoord. Zijn slachtoffers begroef bij op zijn landgoed in Taroudant.

Tijdens het strafproces deed hij huiveringwekkende onthullingen. Hij lokte zijn slachtoffers door ze geld aan te bieden voor seks. Achteraf verstikte hij zijn slachtoffers en sliep hij nachtenlang naast de lijkjes.



In 2005 werd tegen hem een ​​doodvonnis uitgesproken maar deze werd niet uitgevoerd. Marokko heeft de doodstraf sinds 1993 niet meer uitgevoerd maar heeft de strafmaat nog niet uit de wet verwijderd.

Zonder koninklijk pardon betekent een doodvonnis in Marokko dat een veroordeelde de rest van zijn leven blijft opgesloten.

