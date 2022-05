Spaanse rechtbank vernietigt visumregistratieplicht Melilla voor minderjarigen uit Nador

Minderjarigen uit Nador hebben nu geen visum meer nodig om Melilla binnen te komen.

Het Spaanse Hooggerechtshof heeft afstand genomen van een voorschrift waarbij minderjarigen uit Nador zich moesten registreren voor een visum om Melilla binnen te komen. Lokale jongeren hebben het document niet langer nodig om de grens met Spaanse exclave te passeren.

De visumregistratieplicht werd in mei 2019 ingevoerd maar de rechtbank oordeelde vorige week dat de maatregel "geen wettelijke basis" had. Bovendien was de regel "discriminerend" jegens minderjarigen uit Nador.

In de uitspraak merkte de rechtbank op dat een visumregister niet het instrument is om illegale verblijven te controleren. De uitspraak van het Spaanse Hooggerechtshof volgde op het hoger beroep van Caritas Espanola. De katholieke organisatie wil kwetsbare mensen in Spanje ondersteunen middels liefdadigheidsevenementen en sociale ondersteuningsprogramma's.

