Marokko bouwt 11 nieuwe gevangenisinstellingen

In Marokko zullen de komende jaren elf nieuwe gevangenissen worden gebouwd.

Dat meldt regeringswoordvoerder Mustapha Baitas. De elf nieuwe detentiecentra zijn ter vervanging van elf oude en vervallen gevangenisinstellingen.

Marokkaanse gevangenissen kampen al jaren met overbevolking en de autoriteiten hebben sinds 2014 gebouwd aan 23 nieuwe gevangenissen, verspreid over het hele land.

Volgens Baitas wordt de overbevolking grotendeels veroorzaakt door het grote aantal mensen dat in voorarrest verkeert; zo'n 45 procent van de gevangenispopulatie in Marokko bestaat uit verdachten die nog wachten op hun strafproces. Ook is de overbevolking hoog als gevolg van de toename in het aantal zaken in hoger beroep. Behalve de bouw van nieuwe gevangenissen overweegt het land ook de invoering van de enkelband.



Op dit moment wordt gebouwd aan drie gevangenisinstellingen met een totale capaciteit van 5.537 bedden in El-Jadida 2, El-Ayoun 2 en Tamesna. In Essaouira wordt een nieuwe gevangenis gebouwd ter vervanging van het oude cellencomplex. Detentiecentrum Ain Sebaa 1 zal worden opgesplitst en Sale 2 wordt uitgebreid met 208 bedden.

Om de veiligheid in Marokkaanse gevangenissen te vergroten wordt gewerkt aan een nieuw classificatiesysteem waarbij gevangen zullen wordt geplaatst op basis van het risicograad. Gevaarlijke criminelen zullen worden afgezonderd.

© MAROKKO.NL 2022