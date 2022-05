Opening nieuwe ambassade Egypte in Rabat startsein voor nieuwe fase in betrekkingen Marokko

Egypte heeft maandag een nieuwe ambassade in Rabat ingehuldigd.

De inhuldigingsceremonie werd bijgewoond door de Egyptische minister van Buitenlandse Zaken, Sameh Choukri, en zijn Marokkaanse ambtgenoot Nasser Bourita.

Na jaren van vervreemding starten de twee landen een nieuwe pagina in de bilaterale samenwerking. De komst van de nieuwe ambassade is een belangrijke stap in het realiseren van de onderlinge betrekkingen.

Tijdens de ceremonie zei Choukri dat de inhuldiging van het nieuwe diplomatieke gebouw een weerspiegeling is van de "stevigheid en diepte van de broederlijke betrekkingen" tussen de twee landen die verbonden zijn door gemeenschappelijke doelstellingen en de wil van de twee staatshoofden om de bilaterale relaties te verbreden.



Bourita omschreef het bestaan ​​van de historische betrekkingen tussen Rabat en Cairo als "uniek en met een politieke, menselijke en spirituele dimensie" die met geen enkel Afrikaans land te vergelijken is.

De twee partijen kwamen vandaag overeen om de komende dagen te werken aan de voorbereiding van de bilaterale samenwerkingsagenda om deze te presenteren tijdens de bijeenkomst van koning Mohammed VI en president Abdel Fattah El-Sisi.

