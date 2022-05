Marokko en Saoedi-Arabië sluiten energiesamenwerking

Marokko en Saoedi-Arabië hebben maandag overeenkomsten gesloten over kern-, en hernieuwbare energie.

De twee overeenkomsten werden ondertekend door de Marokkaanse energieminister Laila Benali en haar Saoedische evenknie prins Abdulaziz bin Salman al-Saoed.

In een toespraak die Benali hield na de ondertekeningsceremonie zei de energieminister dat de overeenkomsten bedoeld zijn om de energiesamenwerking op strategische gebieden te stimuleren.

De samenwerkingsovereenkomst over hernieuwbare energie is bedoeld om onderling informatie en ervaringen uit te wisselen over de sector en om onderzoek en investeringsmogelijkheden in beide landen te stimuleren. De kernenergieovereenkomst heeft als doel om onderzoek te doen op het gebied van vreedzaam gebruik van atoomenergie en kernreactoren.



De overeenstemming tussen de twee landen gebeurt een maand nadat buitenlandminister Nasser Bourita in Riyad was om overleg te voeren met kroonprins Mohammad bin Salman. Rabat en Riyad willen de betrekkingen hervatten na bijna drie jaar van onderlinge spanningen vanwege de crisis in Libië, de diplomatieke rel met Qatar die resulteerde in de Golfcrisis en onenigheid over het organiseren van het Wereldkampioenschap voetbal in 2026.

De twee landen gaan samenwerken op het gebied van innovatie en menselijk kapitaal en er wordt gewerkt aan een nieuwe zeeverbinding om de hoge kosten van zeetransport tussen de twee landen te verminderen.

