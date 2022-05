Spanje garandeert herkomst van naar Marokko geëxporteerd gas

Spanje gaat een certificeringssysteem opzetten om te bewijzen dat aardgas die vanuit Spanje naar Marokko wordt getransporteerd niet afkomstig is uit Algerije.

Dat melden de Spaanse autoriteiten. Het certificeringsprotocol moet in de komende weken worden goedgekeurd om Algerije tevreden te stellen, meldt nieuwsdienst El Periódico de la Energía.

Het nieuwe protocol komt nadat Algerije had gewaarschuwd het gascontract met de Spaanse regering te zullen beëindigen als het land het gas uit Algerije via een omweg aan Marokko zou leveren.

De Spaanse autoriteiten lieten vorige maand al weten niet van plan te zijn Algerijns gas naar Marokko door te zetten. De Spaanse energieminister heeft energiebedrijf Enagás verzocht alles in het werk te stellen om Algiers te garanderen dat geen gas uit Algerije naar Marokko zal vloeien.



Her-vergassingsinstallatie

De Spaanse regering heeft eerder dit jaar toegezegd Marokko te zullen helpen bij het verwerven van aardgas. Marokko gaat het vloeibaar gemaakte gas (LNG) elders aanschaffen en deze per zeevracht aan Spanje leveren. Na hervergassing in Spanje zal het gas via een pijpleiding onder de Middellandse Zee naar Marokko worden geleid.

De pijpleiding die Marokko met Spanje verbindt loopt door naar Algerije en werd voorheen gebruikt om Algerijns aardgas naar Spanje te verzenden. Algiers stapte echter uit de tripartiete gasovereenkomst wegens een diplomatiek geschil met Rabat en vreest dat Marokko via een omweg alsnog aan Algerijns gas gaat komen.

