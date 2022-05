Spaanse politie waarschuwt Marokkaanse vissersboot wegens nabijheid wateren Ceuta

De Spaanse waterpolitie heeft zaterdag een Marokkaanse vissersboot verboden om te vissen in de wateren van Ceuta

Dat melden militaire bronnen aan nieuwsdienst El Faro de Ceuta.

De interventie, die overigens zonder geweld plaatsvond, gebeurde op het moment dat de Marokkaanse trawler nabij de Spaanse exclave voer. De waterpolitie werd door een patrouilleboot van de Spaanse marine gewezen op de aanwezigheid van de vissers uit Marokko.

Extreemrechtse politici van VOX in Ceuta hebben in het verleden meermaals bij het linkse coalitiebestuur geklaagd over Marokkaanse vissersboten die ongestraft in Spaanse wateren zouden vissen.



De regering van Pedro Sanchez heeft als reactie herhaaldelijk gewezen op de vastberadenheid van Madrid om "te allen tijde de belangen en rechten van het Spaanse volk, inclusief die van de vissers, te verdedigen en de ontwikkeling en welvaart van Ceuta en Melilla te waarborgen".

Het incident vond plaats terwijl Marokko en Spanje bezig zijn met het plannen van een nieuwe bijeenkomst over de afbakening van maritieme gebieden.

