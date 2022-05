Turkse politie arresteert Marokkaanse toeriste wegens beledigen Erdogan (video)

De Turkse politie heeft zondag een Marokkaanse toeriste gearresteerd nadat ze Recep Tayyip Erdogan beledigde en Turkije een terreurstaat noemde.

Omstanders in Kusadasi in de westelijke provincie Aydin belden de politie toen de Marokkaanse vrouw zich beledigend uitliet over Turkije en haar staatshoofd.

Het incident vond plaats rond 21.00 uur in de populaire wijk Camikebir. De politie was kort na het ontvangen van de melding ter plaats en heeft de vrouw meegenomen voor verhoor.

