Saoedische ambassade Rabat traceert identiteit dakloze onderdaan in Marokko na oproep op sociale media (video)

De Saoedische ambassade in Rabat heeft de identiteit achterhaald van een dakloze Saoedische man die al geruime tijd op straat leeft in Mohammedia.

In een verklaring op haar Twitter-account meldt de Saoedische ambassade in Rabat dat de identiteit van de dakloze man is achterhaald en dat inmiddels contact is gezocht met zijn familie in Saoedi-Arabië.

Videobeelden van de man gingen rond op sociale netwerken na oproepen om de identiteit van de man te achterhalen. De verwarde man wist alleen zijn naam en dat hij afkomstig is uit de stad Al Bahah in Saoedi-Arabië.

In samenwerking met de politie in Mohammedia wist de Saoedische ambassade de verblijfplaats van de dakloze man te achterhalen. Hij is inmiddels opgehaald en overgebracht naar de Saoedische ambassade in Rabat. Hij zal binnenkort worden herenigd met zijn familie.

