El Jadida: 30 jaar cel voor vader en zoon na moord op buurman

De rechtbank in El Jadida heeft een vader en zijn zoon veroordeeld tot respectievelijk tien en twintig jaar gevangenisstraf voor de moord op hun buurman.

Het Hof van Beroep heeft een hogere straf opgelegd aan de vader die door de rechtbank van eerste aanleg een gevangenisstraf van vijf jaar kreeg opgelegd.

Het slachtoffer bevond zich in de woning van zijn buren toen een woordenwisseling escaleerde en de vader van het gezin zijn buurman neerstak met een mes, naar verluidt omdat hij zich agressief gedroeg en een kopstoot uitdeelde.

De zoon van de man was thuis en stak ook in op het slachtoffer. Vader en zoon beweerden nadien te hebben gehandeld uit zelfverdediging. In het geval van de zoon was de rechter daar niet van overtuigd en legde hem een zwaardere straf op.



