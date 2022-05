Koning Mohammed VI roept op tot Afrikaanse alliantie tegen woestijnvorming

Koning Mohammed VI heeft maandag opgeroepen tot de oprichting van een Afrikaanse alliantie tegen woestijnvorming.

In een toespraak die maandag door landbouwminister Mohamed Sadiki vanuit het Ivoriaanse Abidjan werd voorgelezen riep de Marokkaanse koning op tot de oprichting van een Afrikaans platform voor "duurzame en praktische mobilisatie" die bovendien over "voldoende financiële en technologische middelen" moet beschikken om slagvaardig te kunnen opereren.

De toespraak van Sadiki vond plaats tijdens de 15e VN-conferentie ter bestrijding van woestijnvorming. De bijeenkomst in Abidjan is volgens koning Mohammed VI een "regionaal vlaggenschip initiatief" dat bijdraagt aan het belichten van de Afrikaanse weerstand tegen "gemeenschappelijke vijanden" zoals droogte en klimaatverandering.

Volgens de Marokkaanse vorst is het hoog tijd om "effectief te handelen" tegen de versnelling van woestijnvorming en dat daarbij op "concrete en pragmatisch wijze" moet worden gehandeld, middels een "versterkte regionale samenwerking".



De koning benoemde de schrijnende situatie op het Afrikaanse continent waar woestijnvorming in bepaalde regio's vordert met een snelheid van 5 km per jaar. Hij sprak van een zorgwekkende ontwikkeling omdat "landdegradatie een vermenigvuldiger van kwetsbaarheden" zou zijn. Ook vormt woestijnvorming een bedreiging voor "milieuzekerheid, ​​voedselzekerheid en menselijke veiligheid".

"De strijd tegen woestijnvorming en landdegradatie is een existentiële strijd die iedereen in Afrika aangaat", benadrukte de Marokkaanse monarch. Hij beklemtoonde dat de strijd tegen woestijnvorming niet stil mag komen te staan door gebrek aan technologische capaciteiten, economische middelen of politieke wil. "Een land dat verloren is gegaan door mensenlevens, is een land gewonnen voor onzekerheid", aldus koning Mohammed VI van Marokko.

