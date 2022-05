Kamer steunt verhoging celstraf van 15 naar 25 jaar voor doodslag

Verdachten die worden veroordeeld voor doodslag riskeren straks een maximale celstraf van 25 jaar.

Nu is de straf nog hooguit 15 jaar voor daders die met opzet en in een opwelling, iemand om het leven brengen.

De hele Tweede Kamer is voor een verhoging van de strafmaat, maar GroenLinks, Volt, PvdA en coalitiepartij D66 vonden 20 jaar voldoende. Coalitiepartij ChristenUnie en de SP wilden dat laatste liever ook, maar stemden "met ongemak" toch voor de 25 jaar in het wetsvoorstel.

Ook coalitiepartijen VVD en CDA en oppositiepartijen PVV, JA21, FVD, DENK, SGP, Groep van Haga, BBB en Liane den Haan stemden voor de verhoging naar 25 jaar. Het ziet ernaar uit dat het wetsvoorstel in de Eerste Kamer ook een meerderheid zal halen.



Er wordt al jaren gesproken over een verhoging van de maximale strafmaat voor doodslag, vooral omdat de maximale straf voor moord in 2006 al werd verhoogd van 20 naar 30 jaar, of levenslang. Van moord is sprake als is bewezen dat de dader vooraf heeft nagedacht over zijn of haar daad. Dit 'gat' in de maximale straf - van 15 jaar - tussen doodslag en moord is te groot, vindt iedereen.



Discussie

De voorstanders van een minder forse verhoging vonden 20 jaar echter voldoende en ook nuttig. Ze wezen erop dat rechters nu ook al bijna nooit de maximaal mogelijke straf opleggen als er sprake is van doodslag. Ook rechters en advocaten waren voor maximaal 20 jaar.

De discussie over de strafmaat kwam in een stroomversnelling door het vermoorde Rotterdamse meisje Hümeyra. Zij werd in 2018 van dichtbij doodgeschoten door haar ex-vriend. Hij werd in eerste aanleg voor doodslag veroordeeld tot 14 jaar.

In hoger beroep kreeg hij 20 jaar opgelegd, toen wegens moord.

