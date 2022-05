Aantal politieke misdaden in Duitsland naar recordhoogte, extreemrechts maakt opmars

Het aantal politiek gemotiveerde misdaden in Duitsland is vorig jaar tot recordhoogte gestegen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Duitse federale recherche (BKA) registreerden voor 2021 55.048 delicten met een politieke achtergrond.

Het is de eerste keer dat in een jaar tijd meer dan 55. 000 politiek gemotiveerde misdaden zijn geteld. In een vergelijking met 2020 is er een stijging van 23 procent.

De autoriteiten schrijven bijna 22.000 van die misdaden in 2021 toe aan rechts, vergeleken met een jaar eerder een daling van 7 procent. Voor ongeveer 10.000 misdaden wordt links verantwoordelijk gehouden, een afname van bijna 8 procent.



Verder kunnen 21.340 zaken niet in verband worden gebracht met 'klassieke' ideologieën als rechts of links.

Ruim 7000 van die misdaden hielden verband met de coronamaatregelen en het verzet daartegen.



