Chef Spaanse geheime dienst ontslagen na spionageschandaal

De Spaanse regering heeft Paz Esteban, chef van de inlichtingendienst CNI, ontslagen naar aanleiding van een spionageschandaal dat al weken zorgt voor politiek rumoer.

Minister Margarita Robles van Defensie maakte dat dinsdag bekend op een persconferentie. Paz Esteban leidde de geheime dienst sinds begin 2020.

Zij wordt opgevolgd door Esperanza Casteleiro, staatssecretaris van Defensie en vertrouwelinge van Robles. Volgens de krant El País ging Robles niet specifiek in op de reden voor het ontslag van Esteban. Robles zei dat de Spaanse inlichtingendienst internationaal veel aanzien heeft door de strijd tegen het terrorisme, maar dat het noodzaak is de CNI te versterken en moderniseren.

Vorige week bleek dat niet alleen Catalaanse separatisten zijn afgeluisterd, maar dat ook de mobiele telefoons van de Spaanse premier Pedro Sánchez en Robles zijn gehackt met behulp van Pegasus-software van het Israëlische bedrijf NSO. Dinsdag maakte de regering bekend dat de software ook op de telefoon van de minister van Binnenlandse Zaken is gevonden. Over de eerste twee zei de regering dat gegevens van de sociaaldemocratische bewindslieden zijn gestolen. Gespeculeerd wordt dat Marokko daarachter zit maar de regering weigert zich daar over uit te laten omdat daar geen enkel bewijs voor is.



Vanwege het jarenlang bespioneren van de separatisten stelde de linkse partij ERC, die voor onafhankelijkheid van Catalonië is en een belangrijke steunpilaar van de minderheidsregering in het parlement, een ultimatum. Als Madrid geen actie zou ondernemen om het vertrouwen te herstellen zou de partij het regeringsbeleid niet langer steunen.

Spionnenchef Esteban erkende vorige week tegenover een parlementscommissie dat de CNI de telefoons van achttien Catalaanse separatisten heeft afgeluisterd, onder wie de regiopremier Pere Aragonès. Zij benadrukte dat justitie daar toestemming voor had gegeven.

