Politie wil met opsporingsshow op RTL nieuw publiek bereiken

klassieker Opsporing Verzocht en de nieuwe opsporingsshow van RTL, Opsporing NL, kunnen prima naast elkaar bestaan.

Dat stelt Franki Klarenbeek, landelijk coördinator opsporingscommunicatie van de politie.

Het nieuwe programma gaat eind mei van start en zal, meer dan Opsporing Verzocht, vanaf locatie aandacht voor misdrijven vragen. "We merken dat televisie nog steeds een belangrijk hulpmiddel is voor ons om misdrijven op te lossen", legt Klarenbeek uit. "De zaken die we de afgelopen jaren in Opsporing Verzocht bespraken, hadden een oplossingspercentage van 50 procent. Dat is enorm. Het publiek dat kijkt is voor ons zeer waardevol."

Met het nieuwe RTL-programma hoopt de politie ook andere kijkers dan de "trouwe NPO-aanhang" te bereiken. "Bovendien is Opsporing NL een waardevolle aanvulling in de zomermaanden, als Opsporing Verzocht niet wordt gemaakt", aldus Klarenbeek.



De zaken die worden besproken in beide programma's worden in overleg met RTL of de NPO gekozen. "Het gaat in beide gevallen doorgaans om zaken met een grote impact en veel voorkomende criminaliteit", legt de coördinator uit.

Zaken zullen niet in beide programma's worden behandeld.

