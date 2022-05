Marokko-Egypte: wederzijdse steun in Sahara-kwestie en omstreden Nijl-dam

Marokko en Egypte hebben onderling steun uitgesproken voor kwesties die voor beide landen momenteel belangrijk zijn voor de eigen soevereiniteit.

De Egyptische minister van Buitenlandse Zaken, Sameh Shoukry, heeft vandaag steun betuigd voor het Marokkaanse autonomieplan voor de Sahara.

De Marokkaanse buitenlandminister Nasser Bourita sprak op zijn beurt over de steun vanuit Rabat voor de waterveiligheid van Egypte. De Egyptische regering is namelijk niet blij met de recente ingebruikname van de Ethiopische stuwdam en hoopt op steun van bevriende landen.

Een controversiële stuwdam in Ethiopië is eerder dit jaar begonnen met het opwekken van stroom. De Grand Ethiopian Renaissance Dam is al langer een twistpunt tussen het Oost-Afrikaanse land en Soedan en Egypte. De twee landen zijn beide afhankelijk van de Nijl voor onder meer drinkwater voor hun bevolking en ze zijn dan ook bang dat Ethiopië de toestroom van vers water kan beperken door de dam.



Bourita riep op tot het stoppen van het voeren van eenzijdig beleid met betrekking tot internationale rivieren en volledige toewijding aan het internationaal recht.



Betrekkingen Rabat en Caïro

Shoukry is momenteel in Marokko voor een tweedaags bezoek en was maandag aanwezig bij de inhuldigingsceremonie van de nieuwe Egypte ambassade in Rabat. In een gezamenlijke verklaring die is afgegeven aan het einde van zijn bezoek betuigden beide diplomaten de noodzaak voor beide partijen om "te goeder trouw samen te werken".

Het is Shoukry's eerste bezoek aan Marokko in zeven jaar tijd. Zijn komst wordt dan ook gezien als het startsein voor een nieuwe fase in de bilaterale samenwerking tussen de twee landen.



De betrekkingen tussen Rabat en Caïro hebben sinds 2015 onder druk gestaan toen de pers in Marokko reageerde op berichtgevingen door de Egyptische pers over de Sahara-kwestie. Ook viel de Marokkaanse berichtgeving over de Egyptisch-Algerijnse toenadering niet goed en was Cairo niet blij nadat de huidige Egyptische president door de Marokkaanse pers werd gekwalificeerd als couppleger en oud-president Mohamed Morsi als democratisch gekozen president.

De spanning in de betrekkingen hield aan en in oktober 2016 ontvingen Egyptische functionarissen een delegatie van het Polisario-Front. De delegatie van het Front had een ontmoeting met Egyptische parlementariërs en de parlementsvoorzitter.



In juli van hetzelfde jaar zag Egypte af van de ondertekening van de petitie die door 28 landen was ingediend bij het hoofd van de Afrikaanse Unie (AU) waarin werd opgeroepen om AU-lidmaatschap van de Sahrawi Arabische Democratische Republiek (SADR) op te schorten. Begin 2017 nam Egypte een dubbelzinnig standpunt in over het verzoek van Marokko om terug te keren naar de AU.

Algerije

Onlangs is Caïro begonnen Algiers de rug toe te keren en zoekt het toenadering tot Rabat. Toen de Algerijnse president eerder dit jaar op bezoek was bij de Egyptische president Abdel Fattah El-Sissi zei de Egyptische ambassadeur in Rabat dat zijn land het integriteitsgebied van Marokko steunt en SADR niet erkent.



De uitspraken waren tegen het zere been van Algerije en in het land werd opgeroepen om de betrekkingen met Egypte te herzien. De Egyptische ambassadeur in Marokko werd er van beschuldigd het bezoek van Tebboune aan Cairo te hebben overschaduwd.

Ook is Egypte niet blij met het standpunt van Algerije over de Nijl-dam in Ethopië. Algiers hoopt dat de kwestie middels diplomatie kan worden opgelost en heeft aangeboden te bemiddelen tussen Egypte en Ethiopië.

De drie landen - Ethiopië, Soedan en Egypte - hebben echter gedurende de tien jaar dat er werd onderhandeld over de komst van de waterkrachtcentrale geen overeenstemming kunnen bereiken.

