Marokko en Nederland versterken politiesamenwerking

De politie in Nederland en Marokko gaan nauwer samenwerken bij de bestrijding van internationale criminaliteit en terrorisme.

De overeenkomst hiervoor is dinsdag in Rabat getekend door Abdellatif Hammouchi van de Marokkaanse nationale veiligheidsdienst (DGSN) en korpschef van de Nederlandse politie, Henk van Essen.

De samenwerking gaat over het uitwisselen van informatie, kennis en ervaringen om georganiseerde criminaliteit in beide landen een halt toe te roepen. Met de getekende overeenkomst worden bestaande banden verder versterkt.

Crimineel geld achterhalen

Marokko is voor de Nederlandse politie een belangrijke internationale partner. Veel geld dat criminelen verdienen wordt in het buitenland gestald, onder meer in Marokko.



De Nederlandse politie kan veel leren van Marokko als het gaat om het bestrijden van terrorisme en het tegengaan van radicalisering. Maar ook over de strijd tegen verdovende middelen en internationaal georganiseerde criminaliteit.

Volgens Korpschef Henk van Essen neemt internationale grensoverschrijdende criminaliteit toe. "Het vraagt van ons om slimmer en gestructureerder met buitenlandse partners samen te werken. Marokko en Nederland delen een groot operationeel belang. Alleen door samen te werken kunnen we de georganiseerde criminaliteit beter bestrijden en dienen we de veiligheid van de burgers in beide landen.".

