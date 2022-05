Politie Canarische Eilanden blij met rol Marokko bij terugdringen illegale migratiepogingen

Het hoofd van de politie op de Canarische Eilanden ziet een opmerkelijke afname in het aantal migratiepogingen.

Sinds de steun van de Spaanse regeringsleider Pedro Sanchez voor de Sahara-plannen van Rabat ziet politiehoofd Rafael Martínez een daling in het aantal mensen dat aankomt op de kusten van de archipel.

Na de overeenkomst tussen Marokko en Spanje daalde het aantal inkomende migranten van 3.194 in januari tot slechts 375 in maart, zei Martínez dinsdag op een politiebijeenkomst over immigratie.

"Zonder de medewerking van Marokko zou de toename van het aantal exponentieel zijn", zei de politieagent. Slechte betrekkingen tussen Madrid en Rabat hebben geleid tot "veel vertrek van migranten uit Tarfaya, Dakhla en Laayoune".



In 2020 registreerde het eiland Fuerteventura 1.100 aankomsten en in 2021 liep het aantal op naar 4.364. Het eiland Lanzarote zag in dezelfde periode een vergelijkbare toename, van 700 naar 4.000.

De cijfers bevestigen de schattingen die maandag door de Spaanse buitenlandminister José Manuel Albares werden aangekondigd over de afname van 45 procent in het aantal aankomsten van illegale migranten in Spanje, in de nasleep van de hervatting van de betrekkingen met Marokko.

