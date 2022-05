Israëlisch leger doodt Al Jazeera-journaliste op bezette Westoever

Journaliste Shireen Abu Akleh, een bekende verslaggeefster van de Arabische zender Al Jazeera, is woensdagochtend door het hoofd geschoten door het Israëlisch bezettingsleger.

​​Ze deed op dat moment verslag van invallen van het Israëlische bezettingsleger rond de stad Jenin op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever.

Een fotograaf van het Franse persbureau AFP was ter plaatse toen Abu Akleh stierf. Die bevestigt dat ze is doodgeschoten door Israëlische militairen.

Zowel het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid als Al Jazeera bevestigen de dood van de journaliste. Abu Akleh droeg een persvest toen ze werd vermoord. Het Israëlische leger zegt dat journalisten mogelijk geraakt zijn bij "gevechten" tussen het bezettingsleger en Palestijnse vrijheidsstrijders maar de bureauchef van Al Jazeera in Ramallah, Walid al-Omary, zegt dat er niet werd geschoten door de Palestijnen.



Een andere Palestijnse journalist werd ook neergeschoten met een kogel in de rug, zei het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Ali Samoudi, die werkt voor de in Jeruzalem gevestigde krant Quds, zou in stabiele toestand zijn.

Woningen gesloopt

De afgelopen weken is het Israëlisch geweld in Palestijnse gebieden toegenomen. Woningen worden vernield en tientallen Palestijnen worden uit hun woningen verjaagd.

Ook is er veel verzet tegen de geplande verdrijving van 1.300 Palestijnen uit hun woning in Masafer Yatta om plaats te maken voor het Israëlische leger.

De dorpen werden in 1981 door Israël bestempeld tot militair oefenterrein. Volgens het Israëlische hooggerechtshof kunnen de Palestijnse dorpelingen niet bewijzen dat ze toen permanente bewoners waren van het gebied, en dus hebben ze geen recht op het land.



Het oordeel wordt gezien als de meest ingrijpende beslissing over uitzettingen sinds 1967. Volgens het internationaal recht is het illegaal om in een oorlog bezet land te onteigenen voor doeleinden die niet ten goede komen aan de mensen die daar wonen of om de lokale bevolking onder dwang te verplaatsen. Het hooggerechtshof in Israël spreekt dit echter tegen en stelt dat wanneer het internationaal recht in strijd is met het Israëlische recht, het laatste voorgaat.

De uitspraak van het gerechtshof vond plaats op de vooravond dat Israël de "onafhankelijkheid" viert. Door de Palestijnen op 15 mei herdacht als de Nakba, de catastrofe waarbij 750.000 Palestijnen met geweld uit het historische Palestina werden verdreven.



Al-Aqsa-moskee

De sfeer was voor de uitspraak van het gerechtshof al gespannen als gevolg van Israëlische invallen in het Al-Aqsa-moskee, de op twee na heiligste plek voor moslims wereldwijd. Dit jaar viel de vastenmaand ramadan samen met zowel Pasen als het joodse Pesach-feest, waardoor veel islamitische en joodse gelovigen tegelijkertijd naar de heilige plekken kwamen.

Kolonisten die onder politiebescherming meermaals het Al-Aqsa-complex bestormden leidden in afgelopen weken tot confrontaties met Palestijnen in de moskee, waarbij velen gewond raakten door Israëlische kogels en traangaspatronen. Honderden anderen werden opgepakt en afgevoerd.



Spanningen liepen verder op door de vrijbrief die joodse nationalisten, geleid door extremistische wetgever Itamar Ben Gvir, krijgen bij het houden van provocerende en gewelddadige protesten. Onder politiebescherming wordt de doorgang voor Palestijnen door groepen Israëlische nationalisten geblokkeerd en scanderen ze "dood aan Arabieren".

Luchtaanvallen

Vorig jaar was de Al-Aqsa-moskee ook al het toneel van protesten die begonnen naar aanleiding van de uitzetting van Arabieren uit hun woningen in de Arabische wijk Sheikh Jarrah in het door Israël bezette Oost-Jeruzalem. De Arabieren die er al tientallen jaren wonen moesten volgens Israël plaats maken voor kolonisten.



Die botsingen escaleerden uiteindelijk tot Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook. De Israëlische aanvallen in Gaza en de Westelijke Jordaanoever hadden vorig jaar aan ten minste 289 Palestijnen het leven gekost, onder wie veel vrouwen en kinderen.

Ook bombardeerde Israël toen een gebouwtoren met kantoren van internationale media, waaronder persbureau Associated Press (AP) en nieuwszender Al Jazeera.

© ANP/Marokko.nl 2022