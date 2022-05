NVJ: dood Al Jazeera-journaliste toont kwetsbaarheid journalisten

De dood van Al Jazeera-journaliste Shireen Abu Akleh laat zien hoe kwetsbaar de positie van journalisten in oorlogssituaties is.

Dat zegt Thomas Bruning, algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ).

"Het is evident dat journalisten nooit slachtoffer zouden mogen worden van hun functie." en daarom moet onafhankelijk onderzoek worden gedaan naar de toedracht, stelt de NVJ, en moeten de "verantwoordelijken worden vervolgd".

De 51-jairge verslaggeefster werd door het hoofd geschoten door het Israëlisch bezettingsleger toen ze verslag deed van een inval van Israëlische troepen in een Palestijns vluchtelingenkamp in de buurt van Jenin.



Twee andere journalisten zouden gewond zijn geraakt. Het gaat om een producer van Al Jazeera en een journalist van een Palestijnse krant. Een fotograaf van het Franse persbureau AFP was ter plaatse toen Abu Akleh stierf. Die bevestigt dat de 51-jarige vrouw is doodgeschoten door Israëlische militairen en benadrukt dat ze een persvest droeg.

Daarmee laat "de praktijk" zien dat het werk van journalisten in oorlogsgebieden "zeer risicovol is", stelt Bruning. Het is volgens hem "in alle gevallen belangrijk dat de onafhankelijke positie van journalisten in oorlogssituaties in acht wordt genomen", maar "dat is hier helaas niet gebeurd.".



Het Israëlische leger beweert dat journalisten mogelijk zijn geraakt door "schoten van Palestijnen" maar journalisten en de bureauchef van Al Jazeera in Ramallah, Walid al-Omary, zeggen dat er niet werd geschoten door de Palestijnen. Zowel Al Jazeera als de Palestijnse autoriteiten spreken van een koelbloedige executie.

Niet alleen de NVJ-secretaris pleit voor het doen van onderzoek naar de toedracht. Ook de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra, schrijft op Twitter dat "de feiten en omstandigheden moeten worden onderzocht". De minister stelt dat de vrijheid van de pers en de veiligheid van journalisten "onmisbaar" zijn "voor vrije en democratische samenlevingen".



Al Jazeera roept de internationale gemeenschap op Israël verantwoordelijk te houden voor Abu Aklehs dood. "Bij een flagrante moord, in strijd met internationale wetten en normen, hebben de Israëlische bezettingstroepen in koelen bloede de correspondent van Al Jazeera in Palestina vermoord", staat in een verklaring van de in Qatar gevestigde zender.

De Israëlische Buitenlandminister Yair Lapid zegt de dood van Abu Akleh te betreuren en biedt aan een gezamenlijk onderzoek te starten met de Palestijnse autoriteiten.

