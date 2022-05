Interpol-voorzitter Al Raisi opnieuw beschuldigd van marteling

De voorzitter van de internationale politieorganisatie Interpol, generaal Ahmed Nasser Al Raisi uit de Verenigde Arabische Emiraten, wordt opnieuw beschuldigd van marteling en willekeurige detentie.

Franse aanklagers hebben een zaak hierover overgedragen aan een onderzoeksrechter, zo meldt een bron dicht bij het onderzoek.

De beschuldigingen komen volgens de bron van twee Britten die in de Emiraten gevangen werden gehouden. Zij zeggen dat de omstreden Interpol-voorzitter destijds als hoge functionaris binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken eindverantwoordelijk was.

De onderzoeksrechter bepaalt of Al Raisi daadwerkelijk wordt vervolgd en of hij in Frankrijk diplomatiek onschendbaar is. Hij kan bij vervolging in Frankrijk worden vastgezet voor verhoor. Het hoofdkantoor van Interpol zit in Lyon, dat hij dit jaar naar verluidt meerdere keren heeft bezocht.



Eerdere meldingen

Al Raisi werd in november verkozen tot de voorzitter van Interpol, een hoofdzakelijk ceremoniële functie. Mensenrechtenorganisaties hadden voor die benoeming hun zorgen geuit vanwege het verleden van Al Raisi. Er waren toen al meldingen van marteling bekend.

In Frankrijk loopt ook een ander onderzoek naar Al Raisi. Dat gaat over het vermeend folteren van een mensenrechtenactivist, eveneens in de periode waarin de Interpol-voorzitter voor de regering in zijn thuisland werkte. Dat onderzoek is minder ver gevorderd dan dat naar de beschuldigingen van de Britten.

© ANP 2022