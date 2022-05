Emiraten en Royal Air Maroc sluiten codeshare-overeenkomst

De nationale luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc (RAM) en Emirates hebben een codeshare-overeenkomst gesloten.

Met de deal kunnen beide luchtvaartmaatschappijen aansluitende vluchten onder eigen vluchtnummer aanbieden en daarmee hun routenetwerken vergroten.

Klanten van Emirates kunnen daardoor bijvoorbeeld via Casablanca onder een EK-vluchtnummer doorvliegen naar 17 bestemmingen binnen Marokko en 63 in het buitenland, met name in Noord-, West- en Centraal-Afrika. Passagiers van RAM kunnen in Dubai overstappen op aansluitende vluchten naar 130 bestemmingen wereldwijd.

Emirates, dat al twintig jaar geleden Casablanca aan het routenetwerk toevoegde, biedt acht vluchten per week op deze route. In het geval van RAM gaat het om vier wekelijkse vluchten.

