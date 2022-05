Wereldwijd 450 kinderen getroffen door acute hepatitis

Het aantal kinderen met acute hepatitis is dit jaar wereldwijd opgelopen tot ongeveer 450.

Daarvan zijn er elf overleden, meldt de Europese gezondheidsdienst ECDC. In Nederland is de gevaarlijke leverontsteking vastgesteld bij zes patiëntjes. Drie van hen ondergingen een levertransplantatie, zo werd eerder al bekend.

Artsen en onderzoekers in verscheidene landen zoeken al tijden naar een verklaring voor de plotselinge stijging van het aantal jonge kinderen met acute hepatitis. In het Verenigd Koninkrijk, waar de aandoening begin vorige maand als eerste aan het licht kwam, zijn inmiddels 163 gevallen van acute hepatitis geconstateerd bij kinderen jonger dan zestien.

Drie weken geleden waren dit er nog 74. In Italië gaat het nu om 35 gevallen en in Spanje om 22. Ook komen er meldingen uit onder meer de VS, Israël, Denemarken, Ierland, Noorwegen, Frankrijk, Roemenië en België. In Europa gaat het inmiddels om meer dan 100 gevallen.

Hepatitis is een ontsteking van de lever. De aandoening bestaat in diverse vormen. Vaak is een specifiek hepatitisvirus de oorzaak, maar volgens de ECDC is hier geen sprake van de virale vorm. Het wetenschappelijke tijdschrift Science meldde eerder dat in het VK veel van de zieke kinderen positief testten op een adenovirus. Dat is een verkoudheidsvirus.

De elf kinderen die zijn overleden aan de raadselachtige leverontsteking komen uit Indonesië (5), Palestina (1) en de VS (5).

