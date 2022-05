BREAKING: Nederland steunt Marokkaans autonomieplan Sahara

Ook Nederland steunt het Marokkaanse autonomievoorstel voor de Westelijke Sahara.

Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra woensdag bekend gemaakt tijdens een ontmoeting met zijn Marokkaanse ambtgenoot Nasser Bourita.

Hoekstra is in Marrakech voor deelname aan de bijeenkomst van de anti-Daesh-coalitie. De Nederlandse diplomaat omschreef de Sahara-plannen van Rabat als een "serieuze en geloofwaardige" bijdrage aan het door de VN geleide politieke proces voor het vinden van een oplossing voor het decennialange geschil over de Westelijke Sahara.

In een gezamenlijke verklaring hebben beide landen hun steun betuigd aan Staffan de Mistura, de VN-gezant voor de Westelijke Sahara, en hem dringend verzocht door te gaan met zijn inspanningen voor het vinden van een politieke oplossing voor het geschil, "in overeenstemming ligt met de resoluties van de VN-Veiligheidsraad".



Veiligheidssamenwerking

Rabat en Den Haag bevestigden opnieuw het belang van hun samenwerking om de regionale stabiliteit te waarborgen. In het bijzonder herinnerden de twee topdiplomaten aan de langdurige banden die de twee koninkrijken al meer dan 400 jaar verenigen. Ze benadrukten de sterke wens om de samenwerking op alle niveaus te intensiveren, met name op het gebied van cultuur, veiligheid, mensenrechten en handel.

Dinsdag ondertekenden de twee landen een overeenkomst waarin werd afgesproken de veiligheidssamenwerking te zullen versterken. Marokko is voor de Nederlandse politie een belangrijke internationale partner. Veel geld dat criminelen verdienen wordt in het buitenland gestald, onder meer in Marokko.



De Nederlandse politie kan veel leren van Marokko als het gaat om het bestrijden van terrorisme en het tegengaan van radicalisering. Maar ook over de strijd tegen verdovende middelen en internationaal georganiseerde misdaad.

Sahara

Met de steunverklaring van Hoekstra voegt Nederland zich bij een groeiende lijst van Europese landen die het autonomieplan van Marokko zien als de meest haalbare weg naar een duurzame oplossing voor het Sahara-geschil. Volgens die plannen die dateren uit 2007, houdt Rabat het laatste woord in kwesties van buitenlands beleid en defensie. De regio zelf krijgt een verregaande vorm van autonomie.



Internationale steun voor die plannen is er al een tijd maar maakte een opmars nadat de Verenigde Staten (VS) in december 2020 bekend maakten een consulaat te zullen openen in Dakhla, een stad in het zuiden van Marokko, een betwist gebied volgens de separatisten van het Polisario-Front. Een tripartiete overeenkomst met Israël werd diezelfde maand nog beklonken.

In december vorig jaar schaarde ook Duitsland zich achter de voorstellen van Marokko en in maart ging ook zwaargewicht Spanje overstag. Dat laatste was opmerkelijk omdat Madrid zich altijd heeft verzet tegen enige Marokkaanse zeggenschap over de Westelijke Sahara, een voormalige kolonie van Spanje.



Een paar dagen na de publieke goedkeuring van de Spaanse regeringsleider Pedro Sanchez herhaalde ook Frankrijk zijn steun voor het Marokkaanse initiatief en prees het de samenwerking met Marokko.

Tijdens een bijeenkomst van de Veiligheidsraad eind april ontvingen de Sahara-plannen van Rabat brede steun van leden van het VN-orgaan. De recente steunbetuigingen van de Spaanse en Duitse regeringen wogen zwaar mee en werden uitgebreid besproken.

